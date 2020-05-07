«Не можем повторить». Уткин сравнил новости о судьбе сезона в Германии и России

Известный блогер Василий Уткин в своём телеграм-канале отреагировал на новость о возобновлении сезона чемпионата Германии.



«Сегодня главные новости: Германия начинает – это первая, а Россия, видимо, почти уже решила не начинать. Ну, что сказать? Можно было бы о том, что это был исторический шанс нашего спорта восстановить репутацию. После всего-то. Реально быть нужным людям. Дать им эмоции, жизненную силу. Артисты, дающие онлайн-концерты, делают это. Комики в соцсетях – делают. Телевидение разобралось. Пивоваров, который лихорадочно носился по стране, продолжает делать свой суперрепортёрский канал, казалось, немыслимый без этой гонки – по скайпу. И смотрят. Футболисты – нет. В России нет. В мире могут. Германия начинает. Сумасшедшая работа. Италия борется, пытается. Испания начнёт. Наши – нет.



Геркус очень точно заметил – если наплевать на то, что надо зарабатывать и что футбол для публики, то да, можно не начинать. А для чего тогда потом начинать? Чтобы получать полностью контракты, вернуть их полную цифровую значимость? Это, значит, главное? Хочется сказать: да оторвите же вы задницу. У вас первый шанс за долгие годы сделать то, что без вас никто не сделает. Оживите индустрию. Помогите людям. Это войдёт в историю. Станьте помощниками. Не иждивенцами бюджетными. Не мартышечками в зоопарке у богачей. Хочется сказать. Но как-то не говорится. Потому что – кому говорить? Людям, которые два года внедряют VAR? Который мир внедрил давно, а впервые это было сделано на турнире ФИФА в России? Людям, которые хотят провести сезон без вылета, чтоб никому не было обидно? Людям на менеджерских позициях, которые привыкли не за каждую копейку заработанную биться, делать шоу, заниматься изобретательным маркетингом, а должны постараться не вылететь и выбить из налогов бюджет на следующий год у местных властей, которые на футболе и не бывают? Управленцев, которые довели футбол в стране до наличия шести профессиональных клубов за Уралом? На территории, почти тождественной Западной Европе? Всем этим людям? Им? Нет, я не должен им этого говорить. Я должен сказать себе. И только себе. Вася, ты дурак старый, идиот, на кого ты пробовал надеяться? Вот и всё.



В День Победы над фашистской Германией новая Германия на 75 голов выше новой России в простом, но показательном деле. Ей неделя до радости. Нам месяцы взаперти без ничего. Германия начинает. Что сказать про нас? Не можем повторить. Не стоит и пытаться», — написал Уткин.

Бундеслига возобновится 16 мая. Первым матчем станет «Боруссия» Д — «Шальке»