Двое работников и один игрок «Гремио» заражены коронавирусом

«Гремио» на своём официальном сайте огласил итоги тестирования на коронавирус, проведённого всем сотрудникам клуба.
У всех футболистов, прошедших проверку, инфекция выявлена не была. Заражёнными оказались лишь двое работников. Также ранее COVID-19 был выявлен у нападающего Диего Соузы, который продолжает пребывать на карантине и будет находиться там до следующей недели.
Ранее стало известно о заражении коронавирусом трёх футболистов «Фламенго». Массажист клуба, у которого также была выявлена инфекция, скончался.
Из-за пандемии коронавируса были приостановлены практически все турниры в мире, среди которых европейские топ-чемпионаты и Российская Премьер-Лига. Единственной страной в Европе, где не стали прекращать проведение матчей, стала Беларусь.
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