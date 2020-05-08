Александра Тарханова, госпитализированного с воспалением лёгких, выписали из больницы

Бывший главный тренер ЦСКА, «Урала» и ряда российских клубов, а ныне вице-президент «Пюника» Александр Тарханов, ранее госпитализированный с воспалением лёгких, рассказал, что его выписали из больницы.
«Из больницы меня выписали, всё хорошо. Сейчас уже нахожусь дома. Было воспаление лёгких. Что касается коронавируса, я проходил пять тестов, и все они дали отрицательный результат», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
О том, что он находится в больнице с воспалением лёгких, Тарханов сообщил «Чемпионату» 21 апреля.
В настоящее время практически все национальные чемпионаты в мире, среди которых Российская Премьер-Лига, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Единственной страной в Европе, где продолжают проходить матчи Высшей лиги, остаётся Беларусь.
- 8 мая 2020
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