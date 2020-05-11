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РПЛ до 27 мая должна принять решение о судьбе сезона

РПЛ до 27 мая должна принять решение о судьбе сезона
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что решение о возобновлении или досрочном завершении нынешней кампании в Российской Премьер-Лиге должно быть принято до 27 мая.

«Надеюсь, что решение о возобновлении сезона будет принято, но 15 мая не является критической датой. Было определено, что 27 мая является крайним днём для того, чтобы принять решение о продолжении или полной остановке чемпионата.

Время ещё есть — это почти три недели. Важно, чтобы в этот период те города, где будут проходить матчи, соответствовали критериям, которые Роспотребнадзор выдвинул в отношении перехода на определённый этап снятия ограничений.

Возобновление чемпионата России по футболу — это особая статья, это не тренировка на воздухе или прогулка. Это сложное организационное событие. Поэтому будем надеяться на лучшее», — приводит слова Медведева ТАСС.

«Ахмат», «Рубин» и ещё шесть клубов могут провести отдельный турнир за места в РПЛ
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