Адриен Рабьо в среду прибудет в расположение «Ювентуса»

Французский полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо прилетит в Турин в среду, 13 мая, утверждает журналист RTL Санфурш Филипп в своём «твиттере». Ранее издание La Stampa сообщило, что футболист не возвращается в Италию в знак протеса против снижения зарплат в клубе на фоне экономических трудностей из-за пандемии коронавируса.
«Рабьо не будет отвечать на статью La Stampa. Он заявил, что не виноват и вернётся завтра в Турин. Он ежедневно выполнял программу тренировок с начала карантина», — написал Филипп.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов расстаться с Адриеном в летнее трансферное окно. Рабьо перешёл в итальянский клуб перед началом нынешнего сезона на правах свободного агента из «Пари Сен-Жермен», воспитанником которого является. В нынешнем сезоне 25-летний хавбек провёл 17 матчей в Серии А, в которых результативными действиями не отметился.
- 12 мая 2020
-
23:44
-
23:30
-
23:19
-
23:11
-
22:57
-
22:33
-
22:31
-
22:11
-
21:42
-
21:34
-
21:21
-
21:20
-
21:03
-
20:54
-
20:35
-
20:19
-
20:05
-
19:51
-
19:39
-
19:21
-
19:17
-
19:02
-
18:55
-
18:55
-
18:52
-
18:51
-
18:38
-
18:28
-
18:16
-
18:10
-
17:58
-
17:55
-
17:36
-
17:33
-
17:21