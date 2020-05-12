Адриен Рабьо в среду прибудет в расположение «Ювентуса»

Французский полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо прилетит в Турин в среду, 13 мая, утверждает журналист RTL Санфурш Филипп в своём «твиттере». Ранее издание La Stampa сообщило, что футболист не возвращается в Италию в знак протеса против снижения зарплат в клубе на фоне экономических трудностей из-за пандемии коронавируса.

«Рабьо не будет отвечать на статью La Stampa. Он заявил, что не виноват и вернётся завтра в Турин. Он ежедневно выполнял программу тренировок с начала карантина», — написал Филипп.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов расстаться с Адриеном в летнее трансферное окно. Рабьо перешёл в итальянский клуб перед началом нынешнего сезона на правах свободного агента из «Пари Сен-Жермен», воспитанником которого является. В нынешнем сезоне 25-летний хавбек провёл 17 матчей в Серии А, в которых результативными действиями не отметился.