Давид де Хеа во время карантина сменил имидж
Испанский вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа во время карантина, который был введен из-за угрозы распространения коронавируса, отрастил длинную бороду.
Фотографию голкипера опубликовала его девушка Эдурне Гарсия на своей странице в «Инстаграме».
«Мой бородатый мужчина», — написала девушка.
Де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне 29-летний голкипер принял участие в 29 матчах чемпионата Англии (во всех — в основном составе), в которых пропустил 30 голов, а также получил две жёлтые карточки. Контракт игрока с манкунианцами действует до лета 2023 года.
«Манчестер Юнайтед», набрав в 29 матчах 45 очков, занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.
Де Хеа: надеюсь, что смогу играть за «Манчестер Юнайтед» ещё очень много лет
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