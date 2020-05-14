Давид де Хеа во время карантина сменил имидж

Испанский вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа во время карантина, который был введен из-за угрозы распространения коронавируса, отрастил длинную бороду.

Фотографию голкипера опубликовала его девушка Эдурне Гарсия на своей странице в «Инстаграме».

«Мой бородатый мужчина», — написала девушка.

Де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне 29-летний голкипер принял участие в 29 матчах чемпионата Англии (во всех — в основном составе), в которых пропустил 30 голов, а также получил две жёлтые карточки. Контракт игрока с манкунианцами действует до лета 2023 года.

«Манчестер Юнайтед», набрав в 29 матчах 45 очков, занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.