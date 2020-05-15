В «Сочи» отреагировали на решение доиграть чемпионат России
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал решение доиграть нынешний сезон Российской Премьер-Лиги.
«Все ждали возобновления сезона, мы это решение поддерживали. С иностранцами проблем у нас не было – один Мевля. Что будет с контрактом Кокорина? Посмотрим. Огласим позицию позже на нашем сайте. Чемпионат продолжается, всё хорошо», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, сезон в Российской Премьер-Лиге, как и практически все турниры в мире, среди которых ведущие европейские чемпионаты, был приостановлен в марте в связи с пандемией коронавируса. «Сочи», набрав 24 очка в 22 турах, занимает 12-е место в первенстве.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
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