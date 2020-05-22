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Суперпроход Блохина против штрафного Головина. Выбираем лучший гол наших в еврокубках

Суперпроход Блохина против штрафного Головина. Выбираем лучший гол наших в еврокубках
Футбол / Прочие турниры 0

«Чемпионат» в своём телеграм-канале запустил ностальгический баттл, в ходе которого читатели смогут выбрать самый красивый еврокубковый гол в истории отечественного футбола.

Во второй паре 1/32 финала оказались Олег Блохин («Динамо» Киев) — гол в ворота «Баварии» в матче за Суперкубок УЕФА — 1975 (9 сентября 1975 года) vs Александр Головин (ЦСКА) — гол в ворота «Арсенала» в рамках Лиги Европы сезона-2017/2018 (5 апреля 2018 года).

В 1/16 финала уже вышел Александр Павленко. В первом противостоянии по результатам жеребьёвки его гол в ворота «Динамо» (Бухарест) в матче Кубка УЕФА сезона-2003/2004 (6 ноября 2003 года) противостоял мячу Юрия Савичева («Торпедо»), забитого в ворота «Штутгарта» в матче Кубка обладателей кубков сезона-1986/1987 (5 ноября 1986 года).

Посмотреть видео голов, а также проголосовать за понравившийся гол можно в телеграм-канале «Чемпионата».

Гол Павленко вышел в 1/16 финала баттла за лучший гол наших игроков в еврокубках
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