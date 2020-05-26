Жена Погребняка: нам становится лучше. Уверена, благодаря вашим пожеланиям и молитвам

Мария Погребняк, супруга нападающего «Урала» Павла Погребняка, в своём «инстаграме» рассказала об улучшении состояния родных. Ранее стало известно, что семья в полном составе заразилась коронавирусом.
«Мои самые самые любимые. Приветик! Целую и обнимаю вас крепко-крепко. Мы продолжаем лечиться, но нам становится лучше, и я уверена, это благодаря вашим пожеланиям и молитвам», — написала Мария.
22 мая «Урал» объявил, что в ходе тестирования команды у Погребняка была выявлена коронавирусная инфекция. Позднее жена футболиста призналась, что результат теста Павла её ошеломил, а также рассказала, что в семье также было выявлено заражение.
Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, а возобновить его планируют 21 июня. «Урал», набрав 25 очков в 22 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице первенства.
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