«РБ Лейпциг» — «Герта»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 27 мая, состоится матч «РБ Лейпциг» – «Герта». Встреча 28-го тура немецкой Бундеслиги пройдёт на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Бастианом Данкертом. Помогать ему будут Рене Роде и Маркус Хеккер. Резервный рефери – Штефан Лупп.



После 27 туров «РБ Лейпциг», набрав 54 очка, занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги, уступая лишь «Баварии» (64) и дортмундской «Боруссии» (57), накануне сыгравшим в 28-м туре – мюнхенцы победили со счётом 1:0. «Герта» (34) располагается на 11-й строчке.



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