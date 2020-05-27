«РБ Лейпциг» — «Герта»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30
Сегодня, 27 мая, состоится матч «РБ Лейпциг» – «Герта». Встреча 28-го тура немецкой Бундеслиги пройдёт на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Бастианом Данкертом. Помогать ему будут Рене Роде и Маркус Хеккер. Резервный рефери – Штефан Лупп.
После 27 туров «РБ Лейпциг», набрав 54 очка, занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги, уступая лишь «Баварии» (64) и дортмундской «Боруссии» (57), накануне сыгравшим в 28-м туре – мюнхенцы победили со счётом 1:0. «Герта» (34) располагается на 11-й строчке.
Турнирная таблица чемпионата Германии сезона-2019/2020
«РБ Лейпциг» — «Герта»: прогноз Константина Генича на матч Бундеслиги
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