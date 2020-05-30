«Милан» заинтересован в приобретении четырёх игроков «Реала»

Руководство «Милана» рассматривает несколько вариантов с покупкой футболистов мадридского «Реала». Красно-чёрные заинтересованы в защитнике Эдере Милитао, хавбеках Мартине Эдегоре и Лукасе Васкесе, а также нападающем Луке Йовиче, информирует Marca со ссылкой на Tuttosport.

В апреле испанские СМИ сообщали, что в ближайшее трансферное окно «Реал» хочет расстаться с несколькими игроками, чтобы сэкономить на зарплатах, однако в том списке не было ни одной из вышеперечисленных фамилий.

«Милан», набрав 36 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. В 26 матчах команда Стефано Пиоли одержала 10 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

Ранее сообщалось, что «Милан» заинтересован в форварде «Зенита» Сердаре Азмуне.