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Радимов — Глушакову: «Спартак» — твой родной дом! Мои поздравления, капитан Денис

Радимов — Глушакову: «Спартак» — твой родной дом! Мои поздравления, капитан Денис
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Зенита», а ныне главный тренер второй команды сине-бело-голубых Владислав Радимов отреагировал на слухи, что хавбек грозненского «Ахмата» Денис Глушаков после завершения сезона-2019/2020 может вернуться в московский «Спартак».

«Атути Аванти! Глушаков возвращается на «Открытие Арену»! «Спартак» — твой родной дом! Мои поздравления, капитан Денис», — написал Радимов на своей странице в «Твиттере».

Глушаков защищал цвета «Спартака» с 2013 по 2019 год. Вместе с красно-белыми 33-летний футболист завоевал чемпионский титул Российской Премьер-Лиги (2017) и выиграл Суперкубок России (2017).

Напомним, ранее владелец «Спартака» Леонид Федун назвал бредом слухи о возвращении Глушакова в клуб.

Денис Глушаков прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак»
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