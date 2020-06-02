Опубликованы фотографии домашней формы «Тоттенхэма» на следующий сезон

Популярный портал FootyHeadlines, специализирующийся на спортивной экипировке, опубликовал дизайн домашней формы лондонского «Тоттенхэм Хотспур» на сезон-2020/2021.

Комплект представлен в традиционном белом цвете тёмно-синими и жёлтыми вставками.

Напомним, что после 29 тура английской Премьер-лиги в активе подопечных Жозе Моуринью 41 очко, которое позволяет находиться «Тоттенхэму» на 8-м месте турнирной таблицы, прерванного из-за пандемии коронавируса чемпионата Англии. Ранее стало известно, что розыгрыш английской Премьер-лиги возобновится 17 июня встречами «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» — «Арсенал», перенесёнными из-за финала Кубка лиги, а полноценный тур начнётся 19 июня.