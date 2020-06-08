Бывший врач «Реала»: Бэйл — лучший спортсмен, которого я когда-либо видел

Бывший врач «Реала» Хесус Ольмо высоко оценил физические данные валлийского вингера мадридского клуба Гарета Бэйла.



«Возможно, лучший спортсмен из всех, кого я когда-либо видел, — это Гарет Бэйл. Настоящий атлет, способный превзойти соперника практически в любом виде спорта. У него необычные генетика и спортивные способности. Он произвёл на меня сильное впечатление во всех отношениях», — приводит слова Ольмо Ideal.

В нынешнем сезоне Бэйл провёл за «Реал» 14 матчей в чемпионате Испании, забив 2 мяча и отдав 2 результативные передачи. Диас в свою очередь принял участие в 2 матчах и забил один мяч. Чемпионат Испании возобновится 11 июня. В этот день состоится матч «Севилья» — «Бетис». Первый матч после паузы «Реал» проведёт 14 июня с «Эйбаром».