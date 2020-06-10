ЦСКА показал, как Гончаренко с топором набрасывается на Тедеско. Новое прочтение «Сияния»
Московский ЦСКА на своём канале в YouTube опубликовал ролик ко дню рождения главного тренера команды Виктора Гончаренко, которому сегодня, 10 июня, исполняется 43 года.
В видео используются фрагменты из известного фильма ужасов Стэнли Кубрика «Сияние» (1980 год). «Армейцы» переделали знаменитую сцену из картины, в которой Джек Торранс (роль сыграл Джек Николсон) с топором нападает на свою жену Венди (Шелли Дюваль). В версии московского клуба Джеком является Гончаренко, а его супругой — наставник столичного «Спартака» Доменико Тедеско.
Видео можно посмотреть на канале ЦСКА в YouTube.
ЦСКА, набрав 36 очков в 22 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, «Спартак» (28) — восьмое.
Деспотович: видимо, в ЦСКА посчитали, что тренер меня не хочет. Или руководство, не знаю
- 10 июня 2020
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