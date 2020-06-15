Наставник юношеской сборной Украины: если Зидан доверится Лунину, то Андрей сожрёт Куртуа
Наставник сборной Украины U-17 Александр Петраков высказал своё мнение о голкипере «Реала» Андрее Лунине.
«Если Зидан возьмёт Лунина в команду, доверится ему, то Андрей сожрёт Куртуа. Я в этом уверен. Он настолько серьезный парень, ничего нет звёздного. Настолько отрабатывает… Он его сожрет», — сказал Петраков в интервью на YouTube-канале ПРОФУТБОЛ.
Летом 2019 года Лунин перешёл в «Вальядолид» на правах аренды, но не сумел пробиться в основной состав. В январе футболист вернулся в «Реал», а затем был отдан в аренду «Овьедо». В текущем сезоне за «Овьедо» Лунин принял участие в 11 матчах во всех турнирах, пропустив 11 мячей и дважды отстояв на ноль.
Ранее сообщалось, что Андрей Лунин может стать вторым вратарём «Реала» в следующем сезоне.
Андрей Лунин считает, что быть вратарём «Реала» самая сложная работа в мире
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