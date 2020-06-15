Спортивный директор «ПСЖ»: из-за пандемии коронавируса мы потеряли € 200 млн

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо рассказал о финансовых потерях парижского клуба из-за пандемии коронавируса, а также выразил мнение о трансферной стратегии клуба на ближайшее трансферное окно.

«Пандемия коронавируса затронула всю планету и отразилась на всех сферах жизни. Безусловно, это будет ощущаться и на трансферном рынке. Кризис из-за коронавируса затронул финансовое состояние клубов, это касается и нас. Люди говорят, что мы потеряли около € 200 млн? Да, вероятно, эта сумма близка к предположенной.

Я не верю, что этим летом будут осуществляться переходы за сумму около € 100 млн, так как никто не сможет позволить себе тратить такие деньги, даже «ПСЖ». У нас очень серьёзные финансовые потери. Нам нужно быть более креативными и искать решения, которые будут не слишком дороги. Независимо от тех, кто уходит, с некоторыми изменениями наша команда может оставаться конкурентоспособной», — цитирует Леонардо Football Italia.

Ранее Леонардо подтвердил, что нынешний главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель продолжит свою работу в клубе, как и звёздные игроки – Киллиан Мбаппе и Неймар, а нападающий Эдинсон Кавани и защитник Тьяго Силва покинут парижан.