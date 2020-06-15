«Урал» подписал контракт с Давидом Караевым

Нападающий Давид Караев подписал контракт с «Уралом». 25-летний россиянин уже присоединился к екатеринбургской команде, но сможет помочь ей, только начиная с сезона-2020/2021, сообщает пресс-служба «Урала» на официальном сайте клуба.

«Давид прилетел в Екатеринбург и приступил к тренировкам с командой. В «Урале» он будет выступать под 7-м номером. Мы желаем нашему новичку уверенности в своих силах, футбольной наглости, игрового прогресса и успешной карьеры в оранжево-чёрной футболке!» — говорится в сообщении «Урала».

Фото можно посмотреть на странице «Урала» в «Инстаграме».

Предыдущим клубом Караева был «КАМАЗ». Форвард выступал также за «Олимп Химки», «Химки», СКА из Ростова-на-Дону, «Спартак-Владикавказ», «Армавир», «Нефтехимик», «ТСК-Таврию», «СКА-Энергию» и «Губкин».

В сезоне-2019/2020 Давид забил 11 мячей в 16 матчах ПФЛ и 1 гол в 4 встречах Кубка России.