Тедеско: если «Спартак» захочет продлить контракт, мы спокойно всё обсудим
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему он отказался подписывать трёхлетний контракт с московским клубом.
«Для меня давление СМИ не имеет значения. Изначально «Спартак» предлагал мне контракт на три года, но я сам попросил сократить срок вдвое. Я приехал в страну, языка которой не знаю, с футболистами «Спартака» я никогда не работал, не был знаком с гендиректором клуба. Это непросто. За полтора года клуб должен будет узнать меня. А если «Спартак» захочет продлить соглашение, то мы спокойно всё обсудим», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года, сменив на посту главного тренера команды Олега Кононова.
Тедеско прокомментировал информацию о возможном уходе Жиго из «Спартака»
- 15 июня 2020
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