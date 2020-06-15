Тедеско: если «Спартак» захочет продлить контракт, мы спокойно всё обсудим

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему он отказался подписывать трёхлетний контракт с московским клубом.

«Для меня давление СМИ не имеет значения. Изначально «Спартак» предлагал мне контракт на три года, но я сам попросил сократить срок вдвое. Я приехал в страну, языка которой не знаю, с футболистами «Спартака» я никогда не работал, не был знаком с гендиректором клуба. Это непросто. За полтора года клуб должен будет узнать меня. А если «Спартак» захочет продлить соглашение, то мы спокойно всё обсудим», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года, сменив на посту главного тренера команды Олега Кононова.