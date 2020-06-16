Три английских топ-клуба заинтересованы в трансфере Аарона Рэмси

«Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур» заинтересованы в трансфере полузащитника «Ювентуса» Аарона Рэмси, утверждает TuttoJuve.

По данным источника, английские клубы сделали запросы по трансферу хавбека. Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов расстаться с Рэмси в летнее трансферное окно. В качестве причины называется слишком высокая зарплата игрока, который получает € 445 тыс. в неделю, а руководство туринского клуба не готово мириться с такими расходами в период пандемии коронавируса.

Рэмси перешёл в «Ювентус» из «Арсенала» в 2019 году на правах свободного агента. В текущем сезоне 29-летний валлиец принял участие в 15 матчах чемпионата Италии (9 — в основном составе), в которых забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи.