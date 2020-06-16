Виталий Дьяков: претенденты на чемпионство привозили игрокам «Ростова» мешки денег
Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков рассказал, что ростовчане часто получали вознаграждения за успешные результаты с конкурентами клубов, которые боролись за чемпионский титул.
«В «Ростове» с договорными матчами не сталкивался. Нас, наоборот, соперники мотивировали, когда мы играли против команд, претендующих на чемпионство. Привозили мешок денег и говорили, вот вам, поделите, как хотите. Иногда через руководителей предлагали, иногда через игроков. Делили всё поровну, запасным и персоналу тоже давали часть. Обычно это случалось в конце сезона, когда на кону стояли десятки миллионов евро за попадание в еврокубки», — рассказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Дьяков: звали в «Спартак», но за полчаса до этого я подписал контракт с «Динамо»
- 16 июня 2020
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