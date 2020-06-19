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Возобновляется Российская Премьер-лига — расписание матчей 23-го тура

Возобновляется Российская Премьер-лига — расписание матчей 23-го тура
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 19 июня, завершается трёхмесячная пауза в Российской Премьер-Лиги. Стартует 23-й тур первенства, который растянется на три дня.

В этом туре состоятся следующие встречи:

19 июня
«Крылья Советов» — «Ахмат» (Самара, 18:00 мск)
«Сочи» — «Ростов» (Сочи, 20:00 мск)

20 июня
«Урал» — «Рубин» (Екатеринбург, 14:00 мск)
«Арсенал» — «Спартак» (Тула, 16:30 мск)
ЦСКА — «Зенит» (Москва, 19:00 мск)

21 июня
«Уфа» — «Тамбов» (Уфа, 15:00 мск)
«Локомотив» — «Оренбург» (Москва, 17:30 мск)
«Краснодар» — «Динамо» (Краснодар, 20:00 мск)

После 22 туров турнирную таблицу российского первенства возглавляет «Зенит». Команда Сергея Семака на 9 очков опережает «Локомотив» и «Краснодар», занимающих второе и третье места соответственно.

Расписание матчей чемпионата России сезона-2019/2020
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
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