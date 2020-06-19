Возобновляется Российская Премьер-лига — расписание матчей 23-го тура

Сегодня, 19 июня, завершается трёхмесячная пауза в Российской Премьер-Лиги. Стартует 23-й тур первенства, который растянется на три дня.



В этом туре состоятся следующие встречи:



19 июня

«Крылья Советов» — «Ахмат» (Самара, 18:00 мск)

«Сочи» — «Ростов» (Сочи, 20:00 мск)



20 июня

«Урал» — «Рубин» (Екатеринбург, 14:00 мск)

«Арсенал» — «Спартак» (Тула, 16:30 мск)

ЦСКА — «Зенит» (Москва, 19:00 мск)



21 июня

«Уфа» — «Тамбов» (Уфа, 15:00 мск)

«Локомотив» — «Оренбург» (Москва, 17:30 мск)

«Краснодар» — «Динамо» (Краснодар, 20:00 мск)



После 22 туров турнирную таблицу российского первенства возглавляет «Зенит». Команда Сергея Семака на 9 очков опережает «Локомотив» и «Краснодар», занимающих второе и третье места соответственно.

