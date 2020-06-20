Лесовой: в конце матча со «Спартаком» были чистый пенальти и опасная игра
Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Лесовой прокомментировал эпизод с назначением пенальти в концовке матча со «Спартаком» (2:3).
«Что касается момента, после которого не назначили пенальти в наши ворота, то мне закрывали обзор, я не видел его. А в конце, по моему мнению, были чистый пенальти и опасная игра. Судья пошёл смотреть VAR, но это не значит, что он не видел эпизода вообще», — сказал Лесовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Московский «Спартак» обыграл тульский «Арсенал» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. В добавленное время арбитр назначил пенальти в ворота москвичей за фол против Лесового.
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