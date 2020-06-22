Вратарь «Ростова» Попов поблагодарил клуб за поддержку

17-летний голкипер «Ростова» Денис Попов поблагодарил клуб за оказанную ему поддержку.



«Спасибо клубу, болельщикам, нашей академии и руководству ФК «Ростов», что в такой момент были рядом с нами», — написал Попов в «Инстаграме».



Ранее стало известно, что Попов обошёл «Сочи» по количеству подписчиков в «Интаграме». В матче 23-го тура чемпионата России «Ростов» проиграл «Сочи» со счётом 1:10. Попов установил новый рекорд РПЛ по количеству сейвов в отдельном матче.



За «Ростов» в матче 23-го тура чемпионата России с «Сочи» играли футболисты моложе 20 лет. Перед матчем у шести игроков основного состава клуба из Ростова-на-Дону была выявлена коронавирусная инфекция, из-за чего вся команда и тренерский штаб жёлто-синих были вынуждены уйти на двухнедельный карантин. «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.

17-летний вратарь «Ростова» Попов обошёл «Сочи» по количеству подписчиков в «Инстаграме»