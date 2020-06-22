Филип Фоден оформил дубль в матче с «Бёрнли»

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден оформил дубль в матче 30-го тура чемпионата Англии с «Бёрнли» (счёт 5:0, идёт 2-й тайм).
Фоден отличился на 63-й минуте. Кевин Де Брёйне сделал пас в штрафную, после чего Бернарду Силва и Габриэл Жезус передачами в касание вывели на удар Фодена, который направил мяч в ближний угол ворот.
Видео гола Фодена можно посмотреть на «Чемпионате».
Матч «Манчестер Сити» — «Бёрнли» проходит в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер». Обслуживает матч арбитр Андре Марринер. Судьи на линиях — Марк Перри и Эдриан Холмс. Резервный арбитр — Эндрю Мэдли.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Бёрнли».
«Манчестер Сити», набрав 60 очков, занимает второе место в АПЛ. «Бёрнли» (39) — на 11-м месте.
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