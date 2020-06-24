«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00
Сегодня, 24 июня, состоится матч «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед». Встреча 31-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Джарред Джиллетт.
Матч команд в первом круге, который состоялся 24 ноября, завершился со счётом 3:3.
«Манчестер Юнайтед», набрав 46 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от зоны Лиги чемпионов на 5 очков. «Шеффилд» (44) располагается на восьмой строчке.
Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/2020
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