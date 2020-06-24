Бикфалви получил травму
Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов перед матчем с «Шинником» в четвертьфинале Кубка России рассказал, что полузащитник команды Эрик Бикфалви получил травму.
«Времени восстановиться после прошлой игры хватило, а что касается Бикфалви, то у него повреждение, готовим его к матчу с „Тамбовом“, — приводит слова Парфёнова пресс-служба „Урала“.
Эрик Бикфалви провёл в текущем сезоне РПЛ 20 матчей, забил пять голов и сделал две результативных передачи. За «Урал» румынский хавбек, ранее защищавший цвета «Томи», выступает четвёртый сезон.
Матч четвертьфинала Кубка России «Шинник» — «Урал» состоится сегодня, 24 июня, на ярославском стадионе. Начало игры — в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Шинник» — «Урал»: составы команд на четвертьфинал Кубка России
- 24 июня 2020
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