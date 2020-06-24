Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бикфалви получил травму

Бикфалви получил травму
Футбол / Кубок России 0

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов перед матчем с «Шинником» в четвертьфинале Кубка России рассказал, что полузащитник команды Эрик Бикфалви получил травму.

«Времени восстановиться после прошлой игры хватило, а что касается Бикфалви, то у него повреждение, готовим его к матчу с „Тамбовом“, — приводит слова Парфёнова пресс-служба „Урала“.

Эрик Бикфалви провёл в текущем сезоне РПЛ 20 матчей, забил пять голов и сделал две результативных передачи. За «Урал» румынский хавбек, ранее защищавший цвета «Томи», выступает четвёртый сезон.

Матч четвертьфинала Кубка России «Шинник» — «Урал» состоится сегодня, 24 июня, на ярославском стадионе. Начало игры — в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Шинник» — «Урал»: составы команд на четвертьфинал Кубка России
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020