Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Тома Мёнье

На официальном сайте дортмундской «Боруссии» было объвлено о переходе защитника Тома Мёнье.

Сообщается, что контракт защитника с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

«Боруссия» играет именно в тот футбол, в который я хотел играть: захватывающий, аутентичный. Болельщики клуба славятся своим энтузиазмом. Если честно, атмосфера на матче с «Пари Сен-Жермен» на «Сигнал Идуна Парк» повлияла на моё решение. Я полон амбиций и хотел бы выигрывать трофеи с «Боруссией», — прокомментировал Меньё.

В сезоне-2019/2020 Мёнье защищал цвета «ПСЖ». Футболист принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон в чемпионате Франции был завершён досрочно. «ПСЖ» был признан чемпионом страны.