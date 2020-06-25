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Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Тома Мёнье

Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Тома Мёнье
Футбол / Германия 0

На официальном сайте дортмундской «Боруссии» было объвлено о переходе защитника Тома Мёнье.

Сообщается, что контракт защитника с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

«Боруссия» играет именно в тот футбол, в который я хотел играть: захватывающий, аутентичный. Болельщики клуба славятся своим энтузиазмом. Если честно, атмосфера на матче с «Пари Сен-Жермен» на «Сигнал Идуна Парк» повлияла на моё решение. Я полон амбиций и хотел бы выигрывать трофеи с «Боруссией», — прокомментировал Меньё.

В сезоне-2019/2020 Мёнье защищал цвета «ПСЖ». Футболист принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон в чемпионате Франции был завершён досрочно. «ПСЖ» был признан чемпионом страны.

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