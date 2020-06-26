Спортивный юрист Зайцев: можно затянуть безнадёжное дело, и клиент всё равно будет доволен

Юрий Зайцев в подкасте «SILA Права» на «Чемпионат. Подкаст» рассказал, что встречаются ситуации, когда юрист проигрывает дело, но клиент всё равно остаётся доволен результатом.

«Иногда бывает так, что клиент приходит с безнадёжным делом и говорит: попробуйте посудиться, и если не выиграете, то хотя бы максимально оттянете время, а я за это время найду деньги или смогу договориться с оппонентом. И в таком случае оттянуть выплату на целый год будет очень большой помощью клиенту. Критики порой не понимают, что у юриста может быть специальное задание от клиента затянуть дело как можно дольше, и когда у тебя это получается, то клиент тебе за это благодарен. А человек со стороны может просто не понимать, что ты качественно выполнил свою работу», — сказал Зайцев.

Подноготная спорта глазами спортивных юристов Михаила Прокопца и Юрия Зайцева. Слушайте подкаст «SILA Права» там, где удобно:



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