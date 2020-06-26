Геркус: после «Барселоны» я говорил, что ставить Клоппу памятник рано. Но вот теперь пора

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал завоевание победу «Ливерпуля» в чемпионате Англии.

«Тут нечего сказать. Счастье! Наконец-то. После „Барселоны“ я говорил, что ставить Клоппу памятник рано. Но вот теперь пора», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Ливерпуль» досрочно завоевал титул победителя английской Премьер-лиги после проигрыша «Манчестер Сити» в матче с «Челси» (1:2). Мерсисайдцы стали чемпионами спустя 30 лет.



После 31-го тура команда Юргена Клоппа лидирует в лиге с отрывом от идущего вторым «Манчестер Сити» в 23 очка. На счету красных 86 очков. До конца чемпионата Англии остаётся ещё семь туров, и «горожане» уже не смогут обогнать «Ливерпуль».