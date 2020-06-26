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Умяров: в моей семье всегда симпатизировали «Спартаку»

Умяров: в моей семье всегда симпатизировали «Спартаку»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал, что болеет за красно-белых с детства.

«Я мог оказаться в «Спартаке» ещё в 10 лет. Помню, было ещё тепло, сентябрь или октябрь. Мы приехали с мамой, тренером и ещё одним игроком на просмотр. Каждый день тренировался в Сокольниках: четыре раза с 2000-м годом рождения, один раз с 1999-м.

Меня готовы были брать, но с условием, что жить буду в квартире с ребятами 96-го и 97-го годов. То есть с 14–15-летними, а это самый расцвет переходного возраста. Думаю, многому лишнему мог бы у них научиться… В итоге родители решили отказаться. Но если бы сейчас вернулся в тот возраст, поступил бы так же.

В моей семье всегда симпатизировали «Спартаку», особенно дедушка. Когда я перебрался в «Чертаново», многие ребята там болели за ЦСКА. Но я выбрал «Спартак»! Особенно приятно было, когда красно-белые выигрывали. Это давало возможность подшучивать над остальными.

Меня часто спрашивали: почему именно «Спартак»? У меня нет чёткого ответа на этот вопрос. Нужно спросить у дедушки, ведь это стало семейной традицией: от деда передалось папе, а от него — уже мне», — приводит слова Умярова пресс-служба клуба.

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