Гарет Бэйл недоволен своей ролью в «Реале»
Валлийский нападающий Гарет Бэйл недоволен своим положением в мадридском «Реале», утверждает ESPN.
По данным источника, у футболиста вновь испортились отношения с главным тренером команды Зинедином Зиданом, так как форвард считает, что должен чаще играть в основном составе. После рестарта Примеры Бэйл один раз сыграл в стартовом составе, однажды вышел на замену и дважды остался в запасе.
Ранее сообщалось, что «Реал» готов расстаться с Бэйлом, но покупателей на валлийца не находится.
Бэйл перешёл в «Реал» летом 2013 года из «Тоттенхэм Хотспур». Сумма трансфера составила € 101 млн. В нынешнем сезоне 30-летний форвард провёл 16 матчей в Примере (12 — в основном составе), забил два гола и отдал две результативные передачи.
Экс-директор «Реала» Вальдано: похоже, Бэйлу наплевать на клуб
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