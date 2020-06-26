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Гарет Бэйл недоволен своей ролью в «Реале»

Гарет Бэйл недоволен своей ролью в «Реале»
Футбол / Испания 0

Валлийский нападающий Гарет Бэйл недоволен своим положением в мадридском «Реале», утверждает ESPN.

По данным источника, у футболиста вновь испортились отношения с главным тренером команды Зинедином Зиданом, так как форвард считает, что должен чаще играть в основном составе. После рестарта Примеры Бэйл один раз сыграл в стартовом составе, однажды вышел на замену и дважды остался в запасе.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов расстаться с Бэйлом, но покупателей на валлийца не находится.

Бэйл перешёл в «Реал» летом 2013 года из «Тоттенхэм Хотспур». Сумма трансфера составила € 101 млн. В нынешнем сезоне 30-летний форвард провёл 16 матчей в Примере (12 — в основном составе), забил два гола и отдал две результативные передачи.

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