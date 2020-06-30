«Атлетико» отказался от трансфера Эдинсона Кавани
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани не перейдёт в «Атлетико» в летнее трансферное окно, утверждает AS.
По информации издания, «матрасники» даже не рассматривали возможность приглашения 33-летнего футболиста после неудачного опыта переговоров с ним зимой. Тогда финансовые требования стороны уругвайца показались мадридскому клубу завышенными.
Теперь наиболее вероятным местом продолжения карьеры Кавани является «Рома», которая, как сообщалось, уже сделала ему предложение. В ближайшее время форвард покинет «ПСЖ» в связи с истечением контракта и приобретёт статус свободного агента.
Ранее сообщалось, что от трансфера Кавани отказался и «Челси». Также появлялась информация, что «Интер» не готов платить Эдинсону запрашиваемый оклад.
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