Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Атлетико» отказался от трансфера Эдинсона Кавани

«Атлетико» отказался от трансфера Эдинсона Кавани
Футбол / Испания 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани не перейдёт в «Атлетико» в летнее трансферное окно, утверждает AS.

По информации издания, «матрасники» даже не рассматривали возможность приглашения 33-летнего футболиста после неудачного опыта переговоров с ним зимой. Тогда финансовые требования стороны уругвайца показались мадридскому клубу завышенными.

Теперь наиболее вероятным местом продолжения карьеры Кавани является «Рома», которая, как сообщалось, уже сделала ему предложение. В ближайшее время форвард покинет «ПСЖ» в связи с истечением контракта и приобретёт статус свободного агента.

Ранее сообщалось, что от трансфера Кавани отказался и «Челси». Также появлялась информация, что «Интер» не готов платить Эдинсону запрашиваемый оклад.

«Атлетико» готов удвоить зарплату Милику, которую он получает в «Наполи»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020