«Атлетико» отказался от трансфера Эдинсона Кавани

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани не перейдёт в «Атлетико» в летнее трансферное окно, утверждает AS.



По информации издания, «матрасники» даже не рассматривали возможность приглашения 33-летнего футболиста после неудачного опыта переговоров с ним зимой. Тогда финансовые требования стороны уругвайца показались мадридскому клубу завышенными.



Теперь наиболее вероятным местом продолжения карьеры Кавани является «Рома», которая, как сообщалось, уже сделала ему предложение. В ближайшее время форвард покинет «ПСЖ» в связи с истечением контракта и приобретёт статус свободного агента.



Ранее сообщалось, что от трансфера Кавани отказался и «Челси». Также появлялась информация, что «Интер» не готов платить Эдинсону запрашиваемый оклад.

«Атлетико» готов удвоить зарплату Милику, которую он получает в «Наполи»