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«Интер» после покупки Хакими переключится на Тонали. С игроком уже согласован контракт

«Интер» после покупки Хакими переключится на Тонали. С игроком уже согласован контракт
Футбол / Италия 0

Миланский «Интер» продолжает работу на трансферном рынке в преддверии следующего сезона.

Накануне, 30 июня, защитник мадридского «Реала» Ашраф Хакими прибыл в Милан для прохождения медосмотра перед переходом в стан «нерадзурри». Впоследствии сообщалось, что марокканец подписал с клубом контракт.

Как сообщает в своём «твиттере» журналист Николо Скира, после покупки Хакими «Интер» переключит внимание на полузащитника «Брешии» Сандро Тонали. Генеральный директор «нерадзурри» Джузеппе Маротта уже согласовал с агентом игрока условия пятилетнего контракта, по условиям которого 20-летний итальянец будет получать € 2,5 млн в год без учёта бонусов. В настоящее время миланцы находятся в продвинутых переговорах с «Брешией».

В нынешнем сезоне Тонали провёл 25 матчей в итальянской Серии А, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.

Источник: Ашраф Хакими подписал контракт с «Интером»
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