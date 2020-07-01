«Интер» после покупки Хакими переключится на Тонали. С игроком уже согласован контракт

Миланский «Интер» продолжает работу на трансферном рынке в преддверии следующего сезона.



Накануне, 30 июня, защитник мадридского «Реала» Ашраф Хакими прибыл в Милан для прохождения медосмотра перед переходом в стан «нерадзурри». Впоследствии сообщалось, что марокканец подписал с клубом контракт.



Как сообщает в своём «твиттере» журналист Николо Скира, после покупки Хакими «Интер» переключит внимание на полузащитника «Брешии» Сандро Тонали. Генеральный директор «нерадзурри» Джузеппе Маротта уже согласовал с агентом игрока условия пятилетнего контракта, по условиям которого 20-летний итальянец будет получать € 2,5 млн в год без учёта бонусов. В настоящее время миланцы находятся в продвинутых переговорах с «Брешией».



В нынешнем сезоне Тонали провёл 25 матчей в итальянской Серии А, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.

Источник: Ашраф Хакими подписал контракт с «Интером»