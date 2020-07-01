Черчесов: на ЧМ-2018 сборная превратилась в братство. Мы стали чемпионами в плане эмоций

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился воспоминаниями об атмосфере в команде на чемпионате мира – 2018, где команда добилась лучшего результата в своей истории, добравшись до четвертьфинала.
«Мы с радостью восприняли продолжение чемпионата мира и готовились к матчу с Хорватией. После матча с Испанией игроки поехали к семьям и не ночевали на базе. Собирать никого не планировалось. Вся команда превратилась в братство, и самодисциплина вышла на первый план. Лишних слов не подбирали, лозунгами не говорили. Не нужно было футболистам рассказывать что-то абстрактное.
Конечно, мы ставили высокие цели. И если мы стали чемпионами в плане эмоций, то в спортивном плане чемпионами стали французы всё-таки», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч».
- 1 июля 2020
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