Журналист EFE: Аршавин мог играть за «Барселону». Зачем он пошёл на кладбище игроков?

Журналист испанского издания EFE Хосе Игнасио Ортега Васало высказался о карьере бывшего игрока «Зенита» и «Арсенала» Андрея Аршавина.
«Аршавин — шикарный футболист! После Мостового второй лучший российский игрок в истории. Конечно, он мог играть за «Барселону». Причем без проблем. Иногда целый матч, иногда полчаса – но, уверен, приносил бы пользу.
Он ошибся, поехав в Англию. Зачем выбрал «Арсенал»? Зачем отправился на это кладбище игроков? Тем более сам не раз признавался в любви к «Барселоне». Очень обидно, честно. Помню, как на Евро-2008 после четвертьфинала с голландцами самый известный испанский спортивный журналист Хулио Мальдонадо по прозвищу Мальдини сравнил Аршавина с Марадоной. С Марадоной! В то время Аршавин был одним из лучших игроков мира.
Мончи, человек, который занимался трансфером Кержакова в «Севилью», потом признается, что ошибся. Надо было покупать Аршавина. Я с ним согласен — Аршавин в тысячу раз лучше, чем Кержаков! Но и «Севилья» в то время была сильна. Заиграть в такой команде было сложной задачей, которую могли решить игроки с самым большим талантом. Кержаков мог бы пригодиться в Испании командам ниже уровнем, но решил вернуться в Россию", — сказал Васало в интервью корреспонденту «Чемпионата» Роману Вагину.
- 3 июля 2020
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