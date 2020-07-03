Журналист EFE: Аршавин мог играть за «Барселону». Зачем он пошёл на кладбище игроков?

Журналист испанского издания EFE Хосе Игнасио Ортега Васало высказался о карьере бывшего игрока «Зенита» и «Арсенала» Андрея Аршавина.

«Аршавин — шикарный футболист! После Мостового второй лучший российский игрок в истории. Конечно, он мог играть за «Барселону». Причем без проблем. Иногда целый матч, иногда полчаса – но, уверен, приносил бы пользу.

Он ошибся, поехав в Англию. Зачем выбрал «Арсенал»? Зачем отправился на это кладбище игроков? Тем более сам не раз признавался в любви к «Барселоне». Очень обидно, честно. Помню, как на Евро-2008 после четвертьфинала с голландцами самый известный испанский спортивный журналист Хулио Мальдонадо по прозвищу Мальдини сравнил Аршавина с Марадоной. С Марадоной! В то время Аршавин был одним из лучших игроков мира.

Мончи, человек, который занимался трансфером Кержакова в «Севилью», потом признается, что ошибся. Надо было покупать Аршавина. Я с ним согласен — Аршавин в тысячу раз лучше, чем Кержаков! Но и «Севилья» в то время была сильна. Заиграть в такой команде было сложной задачей, которую могли решить игроки с самым большим талантом. Кержаков мог бы пригодиться в Испании командам ниже уровнем, но решил вернуться в Россию", — сказал Васало в интервью корреспонденту «Чемпионата» Роману Вагину.