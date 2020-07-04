«Манчестер Юнайтед» разгромил «Борнмут» и поднялся на четвёртое место в таблице АПЛ

В матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Борнмут». Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник «Борнмута» Джуниор Станислас на 15-й минуте матча. До перерыва «Юнайтед» забил трижды — по одному голу в актив записали нападающие Мэйсон Гринвуд, Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль.

В начале второго тайма форвард гостей Джошуа Кинг сократил разницу в счёте, реализовав пенальти. Спустя пять минут Гринвуд оформил дубль. Ещё через пять минут пятый мяч в ворота «Борнмута» отправил хавбек «красных дьяволов» Бруну Фернандеш.

«Юнайтед» (55 очков) опередил «Челси» (54) и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. При этом у лондонской команды один матч в запасе. «Борнмут» (27) занимает предпоследнее, 19-е место.