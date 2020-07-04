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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Борнмут» и поднялся на четвёртое место в таблице АПЛ

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Борнмут» и поднялся на четвёртое место в таблице АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Борнмут». Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник «Борнмута» Джуниор Станислас на 15-й минуте матча. До перерыва «Юнайтед» забил трижды — по одному голу в актив записали нападающие Мэйсон Гринвуд, Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль.

В начале второго тайма форвард гостей Джошуа Кинг сократил разницу в счёте, реализовав пенальти. Спустя пять минут Гринвуд оформил дубль. Ещё через пять минут пятый мяч в ворота «Борнмута» отправил хавбек «красных дьяволов» Бруну Фернандеш.

«Юнайтед» (55 очков) опередил «Челси» (54) и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. При этом у лондонской команды один матч в запасе. «Борнмут» (27) занимает предпоследнее, 19-е место.

Англия - Премьер-лига. 33-й тур
04 июля 2020, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
5 : 2
Борнмут
Борнмут
0:1 Станислас – 15'   1:1 Гринвуд – 29'   2:1 Рашфорд – 35' (пен)   3:1 Марсьяль – 45+2'   3:2 Кинг – 49' (пен)   4:2 Гринвуд – 54'   5:2 Фернандеш – 59'
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