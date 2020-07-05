«Вильярреал» — «Барселона»: стартовые составы на матч 34-го тура Примеры
Стали известны стартовые составы «Вильярреала» и «Барселоны» на матч 34-го тура чемпионата Испании.
«Вильярреал»: Асенхо, Морено, Пау Торрес, Альбиоль, Гаспар, Касорла, Иборра, Замбо Ангисса, Чуквезе, Алькасер, Жерар Морено
Запасные: Андреас Фернандес, Шакла, Кинтилья, Тригерос, Мой Гомес, Лосано, Морланес, Онтиверос, Пенья, Сориано, Бакка, Ниньо
«Барселона»: тер Штеген, Пике, Семеду, Альба, Лангле, Роберто, Видаль, Бускетс, Гризманн, Суарес, Месси
Запасные: Нето, Пенья, Араухо, Куэнка, Кабрера, Кольядо, Пуч, Ракитич, Артур, Мончи, Брайтвайт, Фати
Матч «Вильярреал» — «Барселона» состоится сегодня, 5 июля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» — «Барселона».
«Вильярреал» — «Барселона»: где смотреть трансляцию матча 5 июля, по какому каналу покажут
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