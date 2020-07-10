Сергей Семак поделился фотографией с новорождённой внучкой

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с новорождённой внучкой.



«Бабушка с дедушкой рядышком», — написал Семак.

Супруга Семака Анна сообщила о пополнении в семье 5 июля.



Семак возглавил «Зенит» в 2018 году и в первом же сезоне привёл команду к победе в чемпионате России. Специалист тренировал «Уфу», а также входил в тренерский штаб сине-бело-голубых и сборной России. В 2014 году исполнял обязанности главного тренера петербургского клуба.



«Зенит» во встрече 26-го тура Российской Премьер-Лиги обыграл «Краснодар» со счётом 4:2 и досрочно стал чемпионом России. В золотом матче победу петербуржцам принесли дубль Сердара Азмуна, а также голы Артёма Дзюбы и Алексея Сутормина.