Моуринью: непросто возглавить команду в середине сезона. Мы находимся в трудной ситуации
Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью отметил, что тот факт, что он пришёл в клуб в середине сезона, поможет команде в следующей кампании.
«Непросто возглавить команду в середине сезона, особенно когда она находится в такой ситуации. Думаю, это хорошо для следующей кампании, поскольку есть время на подготовку.
Но сейчас мы в трудной ситуации, и в первую очередь это касается меня, потому что я только во второй раз сделал это в карьере», — приводит слова Моуринью Sky Sports.
Напомним, на посту наставника «шпор» Жозе сменил Маурисио Почеттино, который работал в клубе с 2014 по 2019 год.
«Тоттенхэм», набрав 49 очков, занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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