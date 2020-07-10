Моуринью: непросто возглавить команду в середине сезона. Мы находимся в трудной ситуации

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью отметил, что тот факт, что он пришёл в клуб в середине сезона, поможет команде в следующей кампании.

«Непросто возглавить команду в середине сезона, особенно когда она находится в такой ситуации. Думаю, это хорошо для следующей кампании, поскольку есть время на подготовку.

Но сейчас мы в трудной ситуации, и в первую очередь это касается меня, потому что я только во второй раз сделал это в карьере», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

Напомним, на посту наставника «шпор» Жозе сменил Маурисио Почеттино, который работал в клубе с 2014 по 2019 год.

«Тоттенхэм», набрав 49 очков, занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.