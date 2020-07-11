«Арсенал» — «Тамбов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00
Сегодня, 11 июля, состоится матч «Арсенал» — «Тамбов». Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле, стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В бригаду войдут ассистенты Валентин Мурашов и Дмитрий Чельцов (оба — Москва). Резервный рефери — Алексей Амелин (Тула).
В первом круге встреча команд, состоявшаяся 4 августа 2019 года, завершилась победой тульской команды со счётом 1:0.
Тульский «Арсенал», в 27 турах набрав 31 очко, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (28) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Зенит».
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