«Арсенал» — «Тамбов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00

Сегодня, 11 июля, состоится матч «Арсенал» — «Тамбов». Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле, стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В бригаду войдут ассистенты Валентин Мурашов и Дмитрий Чельцов (оба — Москва). Резервный рефери — Алексей Амелин (Тула).



В первом круге встреча команд, состоявшаяся 4 августа 2019 года, завершилась победой тульской команды со счётом 1:0.



Тульский «Арсенал», в 27 турах набрав 31 очко, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (28) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Зенит».