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«Сочи» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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20:30 Мск
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«Сочи» — «Спартак»: составы команд на матч 28-го тура РПЛ

«Сочи» — «Спартак»: составы команд на матч 28-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

«Сочи» и московский «Спартак» назвали составы команд на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Сочи»: Н. Заболотный, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Полоз, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Нобоа, Кокорин.

Запасные: Самок, Калугин, Шакуро, Миладинович, Милютин, Бурмистров, Колдунов, Лагатор, Боковой, Немченко, Имбула, Карапетян.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров, Крал, Соболев, Понсе.

Запасные: Ребров, Акмурзин, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Бакалюк, Тиль, Шильцов, Ларссон.

Встреча состоится сегодня, 11 июля, в Сочи на стадионе «Фишт», начало — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию матча «Сочи» — «Спартак».

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