Для жены и ребёнка Иннокентия Самохвалова удалось собрать 10 млн рублей за один день

Бывший футболист, а ныне блогер Евгений Савин сообщил об успешном завершении сбора средств на квартиру для семьи скончавшегося защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова.



«Спасибо вам. За один день мы собрали 10 млн рублей, и Тёма с мамой переедет в свою квартиру. В очередной раз мы доказали, что мы одна большая футбольная семья», — написал Савин в своём «инстаграме».



Ранее Татьяна Терехова, мать Самохвалова, рассказала, что просила «Локомотив» купить квартиру для семьи футболиста, но ей было отказано. После этого тренер академии «железнодорожников» Игорь Дрыков организовал сбор средств среди игроков в пользу семьи Иннокентия.



Напомним, 20 апреля Самохвалову стало плохо во время пробежки, которая являлась частью индивидуальной тренировки. Причиной смерти футболиста стала сердечная недостаточность. На момент трагедии спортсмену было 22 года.

Тарасов – о смерти Самохвалова: вопиющий случай