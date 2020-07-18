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Сульшер — о решениях VAR в пользу «Манчестер Юнайтед»: это мы можем жаловаться на ошибки

Сульшер — о решениях VAR в пользу «Манчестер Юнайтед»: это мы можем жаловаться на ошибки
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер ответил на критику в адрес судейских решений, принятых в пользу команды в последних матчах после просмотра видеоповтора. И перед матчем 1/2 финала Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард указал на большое количество решений в пользу соперника.

«Похоже, люди хотят повлиять на решения в наших матчах. Слышу разговоры об удаче, что нам везло чаще. Но давайте говорить о решениях и фактах. Если игрок находится в офсайде, это офсайд. Всё очевидно.

У нас забрали пенальти на последних минутах матча с «Тоттенхэмом». Мы потерял два очка. Нужно было удалять Ориола Ромеу за фол на Мэйсоне Гринвуде. Возможно, это помогло бы нам в матче с «Саутгемптоном». Марк Ноубл должен был быть удалён, когда мы уступили «Вест Хэму». Это мы можем жаловаться на ошибки», — цитирует Сульшера Sky Sports.

Лэмпард — о VAR: «Манчестер Юнайтед» получает небольшое преимущество
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