Итоговая турнирная таблица РПЛ сезона-2019/2020

После решения КДК РФС присудить «Сочи» техническое поражение в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» стала известна итоговая таблица сезона-2019/2020.

1. «Зенит» — 72

2. «Локомотив» — 57

3. «Краснодар» — 52

4. ЦСКА — 50

5. «Ростов» — 45

6. «Динамо» — 41

7. «Спартак» — 39

8. «Арсенал» — 38

9. «Уфа» — 38

10. «Рубин» — 35

11. «Урал» — 35

12. «Сочи» — 33

13. «Ахмат» — 31

14. «Тамбов» — 31

15. «Крылья Советов» — 31

16. «Оренбург» — 27

По итогам сезона-2019/2020 чемпионом РПЛ стал «Зенит». Право выступить в следующем розыгрыше Лиги чемпионов получили «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар», в Лиге Европы — ЦСКА и «Ростов».

В Футбольную национальную лигу вылетели «Крылья Советов» и «Оренбург». Из ФНЛ в РПЛ вышли «Ротор» и «Химки», однако клуб из Московской области из-за проблем с финансированием может отказаться от участия в первенстве России.