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Итоговая турнирная таблица РПЛ сезона-2019/2020

Итоговая турнирная таблица РПЛ сезона-2019/2020
Футбол / РПЛ 0

После решения КДК РФС присудить «Сочи» техническое поражение в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» стала известна итоговая таблица сезона-2019/2020.

1. «Зенит» — 72
2. «Локомотив» — 57
3. «Краснодар» — 52
4. ЦСКА — 50
5. «Ростов» — 45
6. «Динамо» — 41
7. «Спартак» — 39
8. «Арсенал» — 38
9. «Уфа» — 38
10. «Рубин» — 35
11. «Урал» — 35
12. «Сочи» — 33
13. «Ахмат» — 31
14. «Тамбов» — 31
15. «Крылья Советов» — 31
16. «Оренбург» — 27

По итогам сезона-2019/2020 чемпионом РПЛ стал «Зенит». Право выступить в следующем розыгрыше Лиги чемпионов получили «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар», в Лиге Европы — ЦСКА и «Ростов».

В Футбольную национальную лигу вылетели «Крылья Советов» и «Оренбург». Из ФНЛ в РПЛ вышли «Ротор» и «Химки», однако клуб из Московской области из-за проблем с финансированием может отказаться от участия в первенстве России.

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