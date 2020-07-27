Российский клуб интересуется нападающим сборной Ирана Алипуром

Нападающий иранского «Персеполиса» Али Алипур может перейти в один из российских клубов, утверждает Persian Football.
По данным источника, «Персеполис» испытывает серьёзные финансовые проблемы, поэтому может продать форварда в летнее трансферное окно. Название российского заинтересованного клуба не разглашается. Также футболист входит в сферу интересов бельгийского «Зюлте-Варегема» и португальского «Риу Аве».
24-летний Алипур является воспитанником «Нассаджи Мазандаран». В «Персеполис» он перешёл в январе 2015 года. В нынешнем сезоне Алипур принял участие в 14 матчах чемпионата Ирана, в которых стал автором пяти забитых мячей и отдал пять результативных передач. В азиатской Лиге чемпионов на счету форварда два гола в двух матчах. В сборную Ирана Алипур вызывается с 2017 года. За национальную команду он провёл 3 матча и не забил ни одного гола.
- 27 июля 2020
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