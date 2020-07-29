Рикарду Куарежма ушёл из турецкой «Касымпаши»

Португальский нападающий Рикарду Куарежма покинул «Касымпашу», сообщается на сайте клуба турецкой Суперлиги.

«Мы хотели бы поблагодарить нашего капитана Рикардо Куарежму за его выступления в нашем клубе и пожелать ему успехов в продолжении карьеры», — сообщает пресс-служба «Касымпаши».

Куарежма стал футболистом «Касымпаши» в августе 2019 года. Контракт с 35-летним футболист был подписан по схеме «1+1». По итогам чемпионата Турции сезона-2019/2020 «Касымпаша» расположилась на 10-й строчке турнирной таблице.



Предыдущие четыре сезона Куарежма выступал в составе «Бешикташа», с которым дважды становился чемпионом Турции и побеждал в национальном Кубке. Также португалец выступал за «Порту», «Аль-Ахли», «Челси», «Интер», «Барселону» и «Спортинг».



Напомним, что в составе итальянского «Интера» в сезоне-2009/2010 Куарежма стал победителем Лиги чемпионов. Со сборной Португалии Рикарду выиграл чемпионат Европы—2016.