Рикарду Куарежма ушёл из турецкой «Касымпаши»

Португальский нападающий Рикарду Куарежма покинул «Касымпашу», сообщается на сайте клуба турецкой Суперлиги.
«Мы хотели бы поблагодарить нашего капитана Рикардо Куарежму за его выступления в нашем клубе и пожелать ему успехов в продолжении карьеры», — сообщает пресс-служба «Касымпаши».
Куарежма стал футболистом «Касымпаши» в августе 2019 года. Контракт с 35-летним футболист был подписан по схеме «1+1». По итогам чемпионата Турции сезона-2019/2020 «Касымпаша» расположилась на 10-й строчке турнирной таблице.
Предыдущие четыре сезона Куарежма выступал в составе «Бешикташа», с которым дважды становился чемпионом Турции и побеждал в национальном Кубке. Также португалец выступал за «Порту», «Аль-Ахли», «Челси», «Интер», «Барселону» и «Спортинг».
Напомним, что в составе итальянского «Интера» в сезоне-2009/2010 Куарежма стал победителем Лиги чемпионов. Со сборной Португалии Рикарду выиграл чемпионат Европы—2016.
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