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«Арсенал» — «Челси»: составы команд на финал Кубка Англии

«Арсенал» — «Челси»: составы команд на финал Кубка Англии
Футбол / Англия 0

Тренерские штабы «Арсенала» и «Челси» назвали составы на финальный матч Кубка Англии по футболу сезона-2019/2020.

«Арсенал»: Мартинес, Холдинг, Давид Луис, Тирни, Бельерин, Джака, Себальос, Мэйтленд-Найлс, Пепе, Ляказетт, Обамеянг.

Запасные: Мейси, Сократис, Колашинац, Смит, Торрейра, Уиллок, Сака, Нелсон, Нкетиа.

«Челси»: Кабальеро, Рюдигер, Джеймс, Алонсо, Аспиликуэта, Зума, Маунт, Пулишич, Жоржиньо, Ковачич, Жиру.

Запасные: Кепа, Эмерсон, Кристенсен, Томори, Канте, Баркли, Педро, Хадсон-Одои, Абрахам.

Финал Кубка Англии состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли» сегодня, 1 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Челси».

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