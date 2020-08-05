Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» обслужит Михаил Вилков

Российский футбольный союз объявил о судейских назначениях на матч за Суперкубок страны «Зенит» — «Локомотив». Встреча состоится 7 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым. Судьи на линиях — Роман Усачёв и Алексей Воронцов, VAR — Виталий Мешков, AVAR — Игорь Демешко, резервный судья — Павел Кукуян, помощник резервного арбитра — Дмитрий Сафьян.

«Локомотив» является действующим обладателем Суперкубка. В 2019 году «железнодорожники» в третий раз выиграли этот трофей, обыграв петербургский «Зенит». Матч на столичной «ВТБ Арене» завершился со счётом 3:2.



Рекордсменом Суперкубка России является московский ЦСКА, завоевавший 7 титулов. Второе место занимает «Зенит» (4), третье — «Локомотив» (3), четвёртое — казанский «Рубин» (2), пятое — столичный «Спартак» (1).