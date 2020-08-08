«Барселона» не пустила полузащитника команды Артура на стадион

Полузащитник «Барселоны» Артур Рамос, который отказался выступать за каталонцев в Лиге чемпионов перед трансфером в «Ювентус», получил отказ в проходе на стадион «Камп Ноу», сообщает Mundo Deportivo.



Бразилец, решивший не возвращаться к тренировкам с командой после поездки к себе на родину, хотел посмотреть матч с «Наполи», однако получил отказ в проходе на стадион.



Сообщается, что в ближайшее время запланирована встреча между Артуром и спортивным директором «Барселоны» Эриком Абидалем. Стороны хотят разрешить ситуацию с контрактом.



Напомним, «Барселона» продала 23-летнего Артура в «Ювентус» за € 72 млн. В обратном направлении отправился боснийский полузащитник туринского клуба Миралем Пьянич, который обошёлся каталонцам в € 60 млн.

Артур улетел в Бразилию и отказывается играть за «Барселону» в Лиге чемпионов