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«Барселона» не пустила полузащитника команды Артура на стадион

«Барселона» не пустила полузащитника команды Артура на стадион
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник «Барселоны» Артур Рамос, который отказался выступать за каталонцев в Лиге чемпионов перед трансфером в «Ювентус», получил отказ в проходе на стадион «Камп Ноу», сообщает Mundo Deportivo.

Бразилец, решивший не возвращаться к тренировкам с командой после поездки к себе на родину, хотел посмотреть матч с «Наполи», однако получил отказ в проходе на стадион.

Сообщается, что в ближайшее время запланирована встреча между Артуром и спортивным директором «Барселоны» Эриком Абидалем. Стороны хотят разрешить ситуацию с контрактом.

Напомним, «Барселона» продала 23-летнего Артура в «Ювентус» за € 72 млн. В обратном направлении отправился боснийский полузащитник туринского клуба Миралем Пьянич, который обошёлся каталонцам в € 60 млн.

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